Хабаровские пожарные сняли с крыши горящего дома пятерых человек
В дальневосточной столице пожарные потушили огонь на крыше пятиэтажного дома на улице Чкалова, а также спасли пятерых человек, которые находились на кровле во время возгорания.
В дальневосточной столице пожарные потушили огонь на крыше пятиэтажного дома на улице Чкалова, а также спасли пятерых человек, которые находились на кровле во время возгорания.
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Спасённых передали бригаде скорой помощи. Позже выяснилось, что люди не пострадали и в госпитализации не нуждаются.
Через полчаса после сообщения о возгорании сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, а спустя 12 минут полностью потушили пожар. От огня и продуктов горения частично пострадала кровля крыши на площади десять квадратных метров. Обгорели электропровода на трёх погонных метрах. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания и виновного в его появлении. На месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора.