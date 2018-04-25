Хабаровские пожарные сняли с крыши горящего дома пятерых человек

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, огонь вспыхнул вечером во вторник, 24 апреля. Прибывшие пожарные расчёты обнаружили, что горит деревянная конструкция. Звено газодымозащитной службы проверило задымлённые помещения, в это время другие огнеборцы устанавливали трёхколенную лестницу к крыше дома, на которой находились люди — по предварительной информации, рабочие. Мужчин оперативно эвакуировали. Также с крыши вынесли пять баллонов с пропаном.

Спасённых передали бригаде скорой помощи. Позже выяснилось, что люди не пострадали и в госпитализации не нуждаются.