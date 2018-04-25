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06:19 (мск), источник: Восток Медиа

Хабаровские пожарные сняли с крыши горящего дома пятерых человек

В дальневосточной столице пожарные потушили огонь на крыше пятиэтажного дома на улице Чкалова, а также спасли пятерых человек, которые находились на кровле во время возгорания.

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Хабаровскому краю, огонь вспыхнул вечером во вторник, 24 апреля. Прибывшие пожарные расчёты обнаружили, что горит деревянная конструкция. Звено газодымозащитной службы проверило задымлённые помещения, в это время другие огнеборцы устанавливали трёхколенную лестницу к крыше дома, на которой находились люди — по предварительной информации, рабочие. Мужчин оперативно эвакуировали. Также с крыши вынесли пять баллонов с пропаном.

Спасённых передали бригаде скорой помощи. Позже выяснилось, что люди не пострадали и в госпитализации не нуждаются.

Через полчаса после сообщения о возгорании сотрудники МЧС ликвидировали открытое горение, а спустя 12 минут полностью потушили пожар. От огня и продуктов горения частично пострадала кровля крыши на площади десять квадратных метров. Обгорели электропровода на трёх погонных метрах. Сейчас специалисты выясняют причины возгорания и виновного в его появлении. На месте работают сотрудники Государственного пожарного надзора.

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