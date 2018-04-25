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04:18 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровском крае потушили угрожающие поселку пожары

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Спасатели потушили пожары вблизи поселка Литовко Хабаровского края, к которому подступал огонь, сообщает региональный главк МЧС РФ.

Накануне сообщалось, что у населенного пункта начался пал сухой травы. На место из Хабаровска вылетел вертолет Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России с 20 спасателями и пожарными на борту и с необходимым снаряжением для ликвидации пожара.

«В результате оперативных действий подразделений МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС угроза от природного пожара для поселка Литовко Амурского района Хабаровского края была снята… Пал сухой травы был ликвидирован, очаги вблизи населенного пункта потушены», — говорится в сообщении.

Экипаж вертолёта Ми-26 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России 14 раз слил воду на огонь. Всего было сброшено более 200 тонн воды. Одновременно с этим наземные силы с помощью ранцевых огнетушителей потушили порядка 1,5 километра по кромке пожаров. Также создали дополнительную минполосу.

В результате совместных действий всех сил угроза для населённого пункта снята, жилые дома и постройки не пострадали, отмечает главк МЧС.

Сейчас в Хабаровском крае особый противопожарный режим действует в одном районе, еще в шести его планируют ввести.

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