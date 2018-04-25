В Хабаровском крае потушили угрожающие поселку пожары
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Спасатели потушили пожары вблизи поселка Литовко Хабаровского края, к которому подступал огонь, сообщает региональный главк МЧС РФ.
ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Спасатели потушили пожары вблизи поселка Литовко Хабаровского края, к которому подступал огонь, сообщает региональный главк МЧС РФ.
Накануне сообщалось, что у населенного пункта начался пал сухой травы. На место из Хабаровска вылетел вертолет Ми-26 Хабаровского
«В результате оперативных действий подразделений МЧС России и территориальной подсистемы РСЧС угроза от природного пожара для поселка Литовко Амурского района Хабаровского края была снята… Пал сухой травы был ликвидирован, очаги вблизи населенного пункта потушены», — говорится в сообщении.
Экипаж вертолёта Ми-26 Хабаровского
В результате совместных действий всех сил угроза для населённого пункта снята, жилые дома и постройки не пострадали, отмечает главк МЧС.
Сейчас в Хабаровском крае особый противопожарный режим действует в одном районе, еще в шести его планируют ввести.