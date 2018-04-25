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04:15 (мск), источник: РИА Новости

В Хабаровске начали выплачивать средства семьям погибших при крушении Ми-8

ВЛАДИВОСТОК, 25 апр — РИА Новости. Власти Хабаровска начали перечисление средств семьям летчиков, погибших при крушении вертолета Ми-8, сообщил РИА Новости представитель мэрии.

«Сегодня начали выплаты единовременного пособия членам семей погибших в авиакатастрофе. За один день завершить процедуру не получится. Чтобы выплатить деньги всем, потребуется несколько дней», — сказал собеседник.

Правительство Хабаровского края перевело городским властям 6 миллионов рублей для выплаты единовременного пособия семьям жертв крушения: по 1 миллиону рублей на каждого погибшего — выплачивается в равных долях каждому члену семьи: супруге, детям, родителям, и 600 тысяч рублей выделено на похороны.

Вертолет авиакомпании «Восток» 11 апреля упал на пустыре в районе улиц Антенная и Хирургическая в Хабаровске и загорелся. На борту были шесть человек, все они погибли. Возбуждено уголовное дело. В городе ввели режим чрезвычайной ситуации. В Хабаровске похоронили пятерых погибших, еще одного — в городе Пугачеве Саратовской области.

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