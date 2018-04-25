В Хабаровске начали выплачивать средства семьям погибших при крушении Ми-8

«Сегодня начали выплаты единовременного пособия членам семей погибших в авиакатастрофе. За один день завершить процедуру не получится. Чтобы выплатить деньги всем, потребуется несколько дней», — сказал собеседник.

Правительство Хабаровского края перевело городским властям 6 миллионов рублей для выплаты единовременного пособия семьям жертв крушения: по 1 миллиону рублей на каждого погибшего — выплачивается в равных долях каждому члену семьи: супруге, детям, родителям, и 600 тысяч рублей выделено на похороны.