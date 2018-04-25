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04:51 (мск), источник: Lenta.Ru

Полицейская изучила бывшую своего сожителя и поплатилась

Сотрудница британской полиции из города Стаффорд (графство Стаффордшир) использовала служебное положение, чтобы следить за бывшим супругом, а также за бывшей женой и детьми своего сожителя.

За это ее отстранили от должности, приговорили к штрафу в 270 фунтов (более 300 евро) и шести месяцам общественных работ, сообщает Daily Mail.

44-летняя Мишель Денн (Michelle Denne) с 2009 года несколько раз незаконно собирала данные из полицейских баз. Ее поймали в ходе расследования, начатого после обнаружения нарушений. В итоге она признала свою вину за шесть случаев.

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Как сообщается, Денн — мать троих детей. После расставания с мужем она начала новые отношения с мужчиной по фамилии Финчер. У полицейской были крайне натянутые отношения с его бывшей супругой, и однажды она залезла в базу данных на работе и собрала информацию о женщине, ее детях и семье.

В 2010-м она также искала информацию о секс-преступнике, проживавшем на одной с ней улице, а пять лет спустя — о человеке, припарковавшем автомобиль на ведущей к ее дому дорожке. В 2015 году она также решила изучить жизнь бывшего супруга, а в последний раз, в марте 2017-го, вновь заинтересовалась семьей Финчера.

Адвокат настаивал, что Денн использовала свое положение лишь в редких случаях, чтобы защитить свою личную жизнь и детей. Он указал, что женщина не получила от этого никакой выгоды, а также не передавала информацию третьим лицам. В полиции Стаффордшира подчеркнули, что сотрудники каждый день обрабатывают конфиденциальные данные и обязаны придерживаться правил использования систем, поэтому за любые нарушения последует наказание.

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