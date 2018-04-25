Частная пилорама горела в Иркутске
Рано утром пожар потушили.
Рано утром пожар потушили.
Пожар произошел в ночь на среду, 25 апреля, в Иркутске. Около половины второго ночи загорелась частная пилорама на улице Полярной.
— На место выехали 25 человек личного состава и 10 единиц техники, — сообщают в
Пожар был такой крупный, что на его тушение ушло несколько часов. Огонь локализовали только к четырем часам утра. Полностью справились с пламенем к утру, 6 часам.
Напомним, сразу несколько крупных пожаров произошло в ночь на понедельник, 23 апреля. Около 4 часов утра загорелся жилой дом и гараж в Иркутске. С огнем справились быстро, однако автомобиль все же пострадал. Еще об одном пожаре сообщают подписчики группы «ДТП38». Очевидцы рассказывают, что ночью горел автомобиль в микрорайоне Березовый в Ленинском районе. Машина Toyota Fielder сгорела полностью.