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06:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Частная пилорама горела в Иркутске

Рано утром пожар потушили.

Пожар произошел в ночь на среду, 25 апреля, в Иркутске. Около половины второго ночи загорелась частная пилорама на улице Полярной.

— На место выехали 25 человек личного состава и 10 единиц техники, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар был такой крупный, что на его тушение ушло несколько часов. Огонь локализовали только к четырем часам утра. Полностью справились с пламенем к утру, 6 часам.

Напомним, сразу несколько крупных пожаров произошло в ночь на понедельник, 23 апреля. Около 4 часов утра загорелся жилой дом и гараж в Иркутске. С огнем справились быстро, однако автомобиль все же пострадал. Еще об одном пожаре сообщают подписчики группы «ДТП38». Очевидцы рассказывают, что ночью горел автомобиль в микрорайоне Березовый в Ленинском районе. Машина Toyota Fielder сгорела полностью.

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