Частная пилорама горела в Иркутске

Пожар произошел в ночь на среду, 25 апреля, в Иркутске. Около половины второго ночи загорелась частная пилорама на улице Полярной.

— На место выехали 25 человек личного состава и 10 единиц техники, — сообщают в пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области.

Пожар был такой крупный, что на его тушение ушло несколько часов. Огонь локализовали только к четырем часам утра. Полностью справились с пламенем к утру, 6 часам.