В Иркутской области потушили 15 лесных пожаров

Как сообщает пресс-служба правительства региона, общая площадь пожаров составляла 103 га с лесом и 60 га без него. Пять очагов потушено в Иркутском районе, по два — в Боханском и Тулунском, по одному — в Усольском, Слюдянском, Ангарском, Зиминском, Заларинском, Куйтунском и Тулунском районах. На тушении лесных пожаров было задействовано 139 сотрудников лесхозов и 46 единиц техники.