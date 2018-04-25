В Иркутской области потушили 15 лесных пожаров
В Иркутской области на землях лесного фонда 24 апреля 2018 года ликвидировали 15 пожаров, еще два локализовали.
В Иркутской области на землях лесного фонда 24 апреля 2018 года ликвидировали 15 пожаров, еще два локализовали.
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В локализованном состоянии на 25 апреля перешло по одному возгоранию в Осинском и Боханском районах общей площадью 44 га с лесом и 30 га без него.
По прогнозам ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в южных и центральных районах области 25 апреля установится III, местами IV классы пожароопасности. В условиях действующего особого противопожарного режима запрещается посещение гражданами лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора.