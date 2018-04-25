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06:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутской области потушили 15 лесных пожаров

В Иркутской области на землях лесного фонда 24 апреля 2018 года ликвидировали 15 пожаров, еще два локализовали.

Источник: AP 2018

Как сообщает пресс-служба правительства региона, общая площадь пожаров составляла 103 га с лесом и 60 га без него. Пять очагов потушено в Иркутском районе, по два — в Боханском и Тулунском, по одному — в Усольском, Слюдянском, Ангарском, Зиминском, Заларинском, Куйтунском и Тулунском районах. На тушении лесных пожаров было задействовано 139 сотрудников лесхозов и 46 единиц техники.

В локализованном состоянии на 25 апреля перешло по одному возгоранию в Осинском и Боханском районах общей площадью 44 га с лесом и 30 га без него.

По прогнозам ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в южных и центральных районах области 25 апреля установится III, местами IV классы пожароопасности. В условиях действующего особого противопожарного режима запрещается посещение гражданами лесов, разведение костров, сжигание сухой растительности и мусора.

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