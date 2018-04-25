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05:18 (мск), источник: Интерфакс

Четверых фигурантов дела «Дальспецстроя» этапируют в Москву

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Осужденные по делу о хищениях на космодроме «Восточный» отправлены в Москву по решению Верховного суда, сообщил «Интерфаксу» адвокат Владимира Ашихмина Алексей Слепцов.

«Борт отправился в Москву сегодня. Подсудимые будут участвовать в апелляционном заседании. До этого времени они будут находиться в московском СИЗО», — сказал Слепцов.

По его словам, точная дата суда еще не назначена.

Как сообщалось, Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске 26 февраля вынес приговор по делу о крупных хищениях при строительстве космодрома «Восточный».

Экс-глава «Дальспецстроя» Ю. Хризман и бывший главный бухгалтер этого предприятия В. Ашихмин признаны виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате. Ю. Хризман приговорен к 12 годам заключения, В. Ашихмин — к семи. Другие фигуранты дела: бывший председатель Хабаровской краевой думы В. Чудов и Михаил Хризман (сын Ю. Хризмана — ИФ) также получили реальные сроки. В. Чудов — шесть лет колонии, М. Хризман — пять с половиной лет заключения.

Суд также удовлетворил иск «Роскосмоса» о взыскании с осужденных почти 5,17 млрд рублей в качестве компенсации ущерба.

Позже адвокаты обвиняемых подали апелляционные жалобы в Верховный суд РФ.

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