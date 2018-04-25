Четверых фигурантов дела «Дальспецстроя» этапируют в Москву

«Борт отправился в Москву сегодня. Подсудимые будут участвовать в апелляционном заседании. До этого времени они будут находиться в московском СИЗО», — сказал Слепцов.

По его словам, точная дата суда еще не назначена.

Как сообщалось, Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске 26 февраля вынес приговор по делу о крупных хищениях при строительстве космодрома «Восточный».

Экс-глава «Дальспецстроя» Ю. Хризман и бывший главный бухгалтер этого предприятия В. Ашихмин признаны виновным в злоупотреблении полномочиями и растрате. Ю. Хризман приговорен к 12 годам заключения, В. Ашихмин — к семи. Другие фигуранты дела: бывший председатель Хабаровской краевой думы В. Чудов и Михаил Хризман (сын Ю. Хризмана — ИФ) также получили реальные сроки. В. Чудов — шесть лет колонии, М. Хризман — пять с половиной лет заключения.

Суд также удовлетворил иск «Роскосмоса» о взыскании с осужденных почти 5,17 млрд рублей в качестве компенсации ущерба.