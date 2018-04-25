В пригороде Владивостока мужчина попал под поезд

В минувшую среду на железнодорожной станции «Угольная» мужчина попал под поезд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на КГБУЗ «ССМП Владивостока».

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Врачам не удалось спасти пострадавшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.