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06:13 (мск), источник: VLADNEWS

В пригороде Владивостока мужчина попал под поезд

Врачам не удалось помочь пострадавшему.

В минувшую среду на железнодорожной станции «Угольная» мужчина попал под поезд, сообщает РИА VladNews со ссылкой на КГБУЗ «ССМП Владивостока».

На место происшествия была вызвана бригада скорой помощи. Врачам не удалось спасти пострадавшего. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Напомним, с 17 апреля по 23 апреля 2018 года бригадами скорой медицинской помощи Владивостока выполнено 2676 вызов, из них: в экстренной форме — 1096 вызовов, в неотложной форме — 1421 вызов, медицинская эвакуация бригадами скорой медицинской помощи по направлениям медицинских работников ЛПУ города — 159 случаев.

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