Двести тонн воды с неба спасли посёлок в Хабаровском крае

В Хабаровском крае мощный природный пожар создал угрозу жителям посёлка Литовко в районе имени Лазо. Как сообщили ИА «Хабаровский край сегодня» в пресс-службе регионального главка МЧС, стена огня подобралась на расстояние полутора километров до домов местных жителей. Остановить надвигающийся пал сперва пытались силами поселковой пожарной части, сотрудников лесоохраны и добровольцев.

— Работали в основном ранцевыми огнетушителями, но где полыхала большая трава высотой под два метра приходилось задействовать пожарную машину с лафетным стволом, — рассказал начальник 40-ой пожарной части 2 отряда противопожарной службы Хабаровского края Сергей Бобылёв. — Привлекли бульдозер, отбили у огня постройки. Причиной возникновения этого пала я считаю отжиги полей. Возможно также, что огонь пришёл с карьера, где металлоломщики обжигают медь.

Сильный ветер и сухая погода ускорили распространение огня. Когда сложилась реальная угроза поселению, пришлось вызывать спасателей из Хабаровска. Они задействовали для тушения самый большой вертолёт в мире.

— Вертолёт Ми-26 был направлен в Литовко для защиты его от пожара. Он произвёл 14 сливов воды в очаги природного пожара. Всего вылили более 200 тонн. Все очаги, угрожающие населённому пункту, были потушены, — отметил начальник управления пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ ГУ МЧС России по Хабаровскому краю Вадим Рощин.

В Амурском районе этой весной уже была угроза перехода травяного пала на небольшой посёлок Джелюмкен. После повторения истории в более крупном Литовко, местные власти начали вводить в населённых пунктах особый противопожарный режим.

— В сельском поселении Литовко уже введён такой режим, на межселенной территории района особый противопожарный режим начнёт действовать с 27 апреля, — сообщил руководитель районного МКУ «Управление гражданской защиты» Виктор Кислинских. — Также на заседании КЧС главам поселений поручено до пятницы ввести на территориях установленным порядком особый противопожарный режим. Для людей это означает ограничения в посещении лесов, запрет на разведение открытого огня.