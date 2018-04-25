В Пермском районе трое рыбаков провалились под лёд

23 апреля пермские краевые спасатели проводили операцию по спасению трех рыбаков, провалившихся под лёд реки Сылва во время рыбалки.

«ЧП произошло вблизи поселка Троица Пермского района, — сообщают подробности в пресс-службе ГУ МЧС России по Пермскому краю. — Один из мужчин смог выбраться на берег самостоятельно, второго рыбака достали из ледяной воды спасатели, а третьего мужчину, увы, спасти не удалось. Он утонул.

В МЧС напоминают, что лёд на реках сейчас смертельно опасен. Чтобы не произошло беды, необходимо знать:

— безопасным для человека считается лед толщиной не менее 10 сантиметров в пресной воде и 15 см в соленой;.

— в устьях рек и притоках прочность льда ослаблена. Лед непрочен в местах быстрого течения, бьющих ключей и стоковых вод, а также в районах произрастания водной растительности, вблизи деревьев и камыша;.

— если температура воздуха выше 0 градусов держится более трех дней, то прочность льда снижается на 25%;.