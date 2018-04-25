Двадцать лет за решёткой проведёт чёрный риэлтор из Иркутска

Как сообщает 25 апреля 2018 года пресс-служба суда, злоумышленники искали одиноких и престарелых граждан, инвалидов, сирот, людей, злоупотреблявших алкоголем или наркотиками, в чьей собственности имелись квартиры или иные жилые помещения. Беспалов А. В. лично искал собственников квартир, спаивал их алкоголем, применял к ним психическое и физическое насилие, совершил убийство пяти человек.
Известно, что ранее осужденный был судим к лишению свободы за аналогичные преступления. Сейчас Беспалов А. В. признан виновным в совершении преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 3 ст. 111, п. п. «а», «в», «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 3 ст. 126 УК РФ.