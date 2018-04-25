Двойное убийство на улице Народной раскрыто в Новосибирске

«На место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, — рассказывает представитель ГУ МВД по региону Наталья Суковатова. — Опросив соседей, сотрудники полиции установили, что в данной квартире часто собирались граждане, ведущие асоциальный образ жизни, которые злоупотребляли спиртным вместе с хозяевами. Проверив всех возможных свидетелей произошедшего, полицейские установили личность подозреваемого в совершении убийства. Им оказался ранее судимый за кражу безработный сосед потерпевших в возрасте 31 года».

Полицейские установили место, где может появляться подозреваемый — рядом с теплотрассой, и выставили засаду. Через несколько часов гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции.

«Вчера, 24 апреля, между собутыльниками возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес множественные ножевые ранения мужчине и хозяйке квартире, — продолжает Наталья Суковатова. — Забрав алкоголь со стола и телефон женщины, убийца скрылся».