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07:11 (мск), источник: VN.ru

Двойное убийство на улице Народной раскрыто в Новосибирске

В полицию позвонил мужчина и сообщил, что в квартире дома по улице Народная в Калининском районе обнаружил труп своей 69-летней матери и ее 53-летнего сожителя с признаками насильственной смерти.

«На место преступления незамедлительно прибыла следственно-оперативная группа, — рассказывает представитель ГУ МВД по региону Наталья Суковатова. —  Опросив соседей, сотрудники полиции установили, что в данной квартире часто собирались граждане, ведущие асоциальный образ жизни, которые злоупотребляли спиртным вместе с хозяевами. Проверив всех возможных свидетелей произошедшего, полицейские установили личность подозреваемого в совершении убийства. Им оказался ранее судимый за кражу безработный сосед потерпевших в возрасте 31 года».

Полицейские установили место, где может появляться подозреваемый — рядом с теплотрассой, и выставили засаду. Через несколько часов гражданин был задержан и доставлен в отдел полиции.

«Вчера, 24 апреля, между собутыльниками возникла ссора, в результате которой подозреваемый нанес множественные ножевые ранения мужчине и хозяйке квартире, — продолжает Наталья Суковатова. —  Забрав алкоголь со стола и телефон женщины, убийца скрылся».

Представитель СУ СКР по области Дмитрий Чечулин добавил, что подозреваемый уже дал признательные показания в совершении преступления. В ближайшее время ему планируется предъявить обвинение и обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

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