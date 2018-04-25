В Перми неделю разыскивают мужчину с татуировкой на плече

Жительницы Перми, которые уже неделю ничего не знают о судьбе своего близкого, обратились в соцсетях к пермякам с просьбой о помощи. 17 апреля их родственник, 37-летний Александр Васильевич Исаев вышел из дома на улице Лядовская в Мотовилихинском районе и пропал. Связи с ним тоже нет. Родные обращаются ко всем, кому что-либо известно о пропавшем мужчине — позвонить по указанному ниже телефону.