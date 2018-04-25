В Перми неделю разыскивают мужчину с татуировкой на плече
17 апреля пермяк Александр Исаев вышел из дома и пропал.
17 апреля пермяк Александр Исаев вышел из дома и пропал.
Жительницы Перми, которые уже неделю ничего не знают о судьбе своего близкого, обратились в соцсетях к пермякам с просьбой о помощи. 17 апреля их родственник, 37-летний Александр Васильевич Исаев вышел из дома на улице Лядовская в Мотовилихинском районе и пропал. Связи с ним тоже нет. Родные обращаются ко всем, кому
Приметы: рост 170−175 см, глаза карие, среднего телосложения, цвет волос — черный.
Особые приметы: татуировка на плече в виде девушки, шрам чуть выше живота.
Был одет в синюю кепку,
Всех, кто видел его или может сообщить