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07:20 (мск), источник: АиФ Прикамье

В Перми неделю разыскивают мужчину с татуировкой на плече

17 апреля пермяк Александр Исаев вышел из дома и пропал.

Жительницы Перми, которые уже неделю ничего не знают о судьбе своего близкого, обратились в соцсетях к пермякам с просьбой о помощи. 17 апреля их родственник, 37-летний Александр Васильевич Исаев вышел из дома на улице Лядовская в Мотовилихинском районе и пропал. Связи с ним тоже нет. Родные обращаются ко всем, кому что-либо известно о пропавшем мужчине — позвонить по указанному ниже телефону.

Приметы: рост 170−175 см, глаза карие, среднего телосложения, цвет волос — черный.

Особые приметы: татуировка на плече в виде девушки, шрам чуть выше живота.

Был одет в синюю кепку, темно-синюю куртку, джинсы синего цвета, кроссовки.

Всех, кто видел его или может сообщить какую-либо информацию, просят позвонить по телефону 89581462629 — Влада.

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