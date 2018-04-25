Новосибирцу дали 13 лет колонии за убийство из-за просьбы быть тише

Житель Новосибирска проведет 13 лет в колонии особого режима за убийство пожилого соседа в одной из коммунальных квартир Дзержинского района.

Преступление было совершено 2 января. 35-летний мужчина распивал спиртное, за шумное поведение ему сделал замечание 65-летний сосед. Конфликт закончился поножовщиной, пенсионер получил несколько ударов в живот. После этого мужчины вышли на улицу к мусорным контейнерам, где пенсионер получил еще множество ударов ножом, после чего напавший погрузил его в контейнер и скрылся.

— Через несколько часов истекающий кровью потерпевший был обнаружен проходившими мимо гражданами, ему была вызвана скорая медицинская помощь. Позднее от полученных повреждений, не приходя в сознание, он скончался в медицинском учреждении, — рассказывают в пресс-службе Следственного управления СК по области.

В ведомстве отмечают, что установить преступника в кратчайшие сроки удалось благодаря слаженной работе следователей и полицейских.