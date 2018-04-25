Мужчина с залысиной пропал в районе новосибирской ОбьГЭС
Алексея Кривошапкина последний раз видели 20 апреля.
Алексея Кривошапкина последний раз видели 20 апреля.
Поисковый отряд «Маяк» сообщил о розыске Алексея Сергеевича Кривошапкина 1982 года рождения. Мужчина пропал в Новосибирске 20 апреля.
— Он вышел из дома по улице Часовой — ОбьГЭС — в Советском районе и до настоящего момента его местонахождение не установлено, — рассказывают в
Сообщается, что мужчина ростом 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы у него
Из особых примет волонтеры поискового отряда отмечают сутулость.
Если вам