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07:54 (мск), источник: Комсомольская правда

Мужчина с залысиной пропал в районе новосибирской ОбьГЭС

Алексея Кривошапкина последний раз видели 20 апреля.

Поисковый отряд «Маяк» сообщил о розыске Алексея Сергеевича Кривошапкина 1982 года рождения. Мужчина пропал в Новосибирске 20 апреля.

— Он вышел из дома по улице Часовой — ОбьГЭС — в Советском районе и до настоящего момента его местонахождение не установлено, — рассказывают в пресс-службе поискового отряда.

Сообщается, что мужчина ростом 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы у него светло-русые, имеется лобная залысина, глаза серые. В последний раз, когда его видели, на нем были черная вязаная шапка, черная болоньевая куртка, черный вязаный джемпер, рубашка в клетку, синие джинсы, на ногах черные ботинки на шнурках.

Из особых примет волонтеры поискового отряда отмечают сутулость.

Если вам что-либо известно о месте нахождения пропавшего, позвоните в полицию по единому номеру 112 или на номер поискового отряда «Маяк» 8−951−393−0911.

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