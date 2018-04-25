Мужчина с залысиной пропал в районе новосибирской ОбьГЭС

Поисковый отряд «Маяк» сообщил о розыске Алексея Сергеевича Кривошапкина 1982 года рождения. Мужчина пропал в Новосибирске 20 апреля.

— Он вышел из дома по улице Часовой — ОбьГЭС — в Советском районе и до настоящего момента его местонахождение не установлено, — рассказывают в пресс-службе поискового отряда.

Сообщается, что мужчина ростом 178 сантиметров, худощавого телосложения, волосы у него светло-русые, имеется лобная залысина, глаза серые. В последний раз, когда его видели, на нем были черная вязаная шапка, черная болоньевая куртка, черный вязаный джемпер, рубашка в клетку, синие джинсы, на ногах черные ботинки на шнурках.

Из особых примет волонтеры поискового отряда отмечают сутулость.