Водонапорная башня рухнула из-за ветра в новосибирском поселке Чаны

Новосибирские спасатели предупреждали жителей области о том, что пришедшая непогода может привести к различным ЧП и вот результат. В рабочем поселке Чаны из-за сильного ветра рухнула водонапорная железнодорожная башня. Произошло это во вторник, 24 апреля.

— Во время небольшого урагана с ливнем обрушилась водонапорная железнодорожная башня, ориентировочно датированная 1935 годом. По словам очевидцев, в настоящее время завалы разбирают рабочие. Меры безопасности не соблюдаются, — сообщают активисты организации «Гражданский патруль».

Сообщается, что летом 2016 года этот объект получил охранный статус, информация о нем появилась на туристическом портале области, но никаких работ по его восстановлению до сих пор не происходило.

Общественники намерены написать заявление в прокуратуру. За нарушение требований законодательства об охране объектов культурного наследия виновному грозит штраф до 600 тысяч рублей.