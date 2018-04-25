Водитель и пассажирка фуры из Омска погибли на «трассе смерти»: их зажало в кабине

Жуткая авария произошла накануне, 24 апреля, около восьми часов утра на трассе «Тюмень — Омск». О ДТП сообщают тюменские СМИ со ссылкой на ГИБДД.

Как выяснилось, в районе 364-го километра трассы в Абатском районе Тюменской области у большегруза «ДАФ», который вез из Омска кеги, выстрелило левое переднее колесо. В результате этого фуру замотало по дороге, водитель потерял управление, и машина на полной скорости улетела в кювет, где перевернулась.