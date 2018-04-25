На крыше магазина горела станция сотовой связи в Астане
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пожар произошел на крыше минимаркета в Астане, горела базовая станция сотовой связи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пожар произошел на крыше минимаркета в Астане, горела базовая станция сотовой связи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на
«24 апреля в 21−57 в районе Алматы, по адресу улица Сейфуллина, 48/11, на кровле двухэтажного минимаркета “Данчик” горела базовая станция сотовой связи (контейнерного типа). Пожар локализован в 22−26 и ликвидирован в 22−30. Площадь пожара составила 6 кв. м», — сообщили в ведомстве.
Жертв и пострадавших нет.
Горевшая базовая станция принадлежит АО «Kcell».
Также в Комитете по ЧС назвали причину пожара: короткое замыкание электрических проводов.
В ликвидации пожара были задействованы 19 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС.
Ранее в соцсетях опубликовано видео возгорания, которое зафиксировали камеры наблюдения Городского центра мониторинга и оперативного реагирования iKomek. Так, задымление заметили операторы видеонаблюдения, после чего на место вызова выехали бригады пожарной службы.