Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Даже не пытайтесь обидеть русских: британка о главной силе РФ
Иномарки неожиданно подорожали (и курс доллара не виноват)
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото)
Ученые назвали способ избежать смерти после инфаркта
Кэти Холмс в странной шляпе сходила на свидание с бойфрендом
Лавров: Франция потворствует обману США в Сирии Некоторые страны взяли курс на развал Сирии, заявил министр иностранных дел РФ
В Египте всех сбили: ответ Рунета на план Израиля бомбить С-300
Монголия обратилась к России за помощью
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира
Царь Салах: «Ливерпуль» разбил «Рому»
Иван Охлобыстин с женой примерили ретро-костюмы
Кэти Холмс в странной шляпе сходила на свидание с бойфрендом
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
«Наша арифметика не беспочвенна»: как РФ уничтожала ракеты США
Режим сна, приближающий людей к смерти
Фоторепортажи
12Акции протеста в Армении
11Ушедшие в историю
07:38 (мск), источник: Kazinform

На крыше магазина горела станция сотовой связи в Астане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ — Пожар произошел на крыше минимаркета в Астане, горела базовая станция сотовой связи, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Комитета по чрезвычайным ситуациям МВД РК.

Источник: Kazinform

«24 апреля в 21−57 в районе Алматы, по адресу улица Сейфуллина, 48/11, на кровле двухэтажного минимаркета “Данчик” горела базовая станция сотовой связи (контейнерного типа). Пожар локализован в 22−26 и ликвидирован в 22−30. Площадь пожара составила 6 кв. м», — сообщили в ведомстве.

Читайте также
В Актобе выпал снег

Жертв и пострадавших нет.

Горевшая базовая станция принадлежит АО «Kcell».

Также в Комитете по ЧС назвали причину пожара: короткое замыкание электрических проводов.

В ликвидации пожара были задействованы 19 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС.

Ранее в соцсетях опубликовано видео возгорания, которое зафиксировали камеры наблюдения Городского центра мониторинга и оперативного реагирования iKomek. Так, задымление заметили операторы видеонаблюдения, после чего на место вызова выехали бригады пожарной службы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Все новости региона
 Убийство трех женщин в Алматы: Прокурор запросил пожизненный срок
Сколько выплатил ЕНПФ выехавшим за границу на ПМЖ казахстанцам
«Ливерпуль» разгромил «Рому» в матче полуфинала Лиги чемпионов
В Америке говорят о провале истребителя Су-57
Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией
СМИ узнали о плане Запада обойти российское вето в СБ ООН
В Китае макака отомстила туристу за неудачную шутку
Сотрудница полиции изучила бывшую своего сожителя и поплатилась
Спорт
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира Во вторник тренерский штаб во главе с новым тренером Ильей Воробьевым объявил состав на Шведские игры
Авто
В Россию придёт новый недорогой кроссовер Kia Корейская марка сейчас занята разработкой нового компактного кроссовера, который со временем доберётся до нашего рынка
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: личный опыт
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
Что купить в Финляндии, продав квартиру в Москве
Стало известно, в каких городах могут провести реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь