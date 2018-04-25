На крыше магазина горела станция сотовой связи в Астане

Источник: Kazinform

«24 апреля в 21−57 в районе Алматы, по адресу улица Сейфуллина, 48/11, на кровле двухэтажного минимаркета “Данчик” горела базовая станция сотовой связи (контейнерного типа). Пожар локализован в 22−26 и ликвидирован в 22−30. Площадь пожара составила 6 кв. м», — сообщили в ведомстве.

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Жертв и пострадавших нет.

Горевшая базовая станция принадлежит АО «Kcell».

Также в Комитете по ЧС назвали причину пожара: короткое замыкание электрических проводов.

В ликвидации пожара были задействованы 19 сотрудников и 4 единицы техники ДЧС.