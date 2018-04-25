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07:30 (мск), источник: ЕАН

Под Екатеринбургом опрокинулся рейсовый автобус

Рейсовый автобус попал в аварию на 45 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, сообщили в УГИБДД по Свердловской области.

Источник: Reuters

ДТП произошло в Березовском примерно в 05:45 среды.

«По предварительным данным, водитель не учел метеорологические условия, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание», — отмечают в Госавтоинспекции.

В салоне было 30 человек, пострадали четверо пассажиров.

Еще одно серьезное ДТП произошло на 219 км трассы Екатеринбург — Тюмень около 04:00. Там с дороги вылетела Toyota на летней резине. Водитель 1986 года рождения пояснил, что «вероятнее всего, он уснул за рулем». Пострадали двое его взрослых пассажиров 1971, 1974 и ребенок 2016 года рождения. У взрослых — сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки. Ребенок сидел в детском кресле, соответствующем его весу и росту, и, к счастью, только поцарапал лицо.

Известно, что они направлялись из Тугулыма в детскую больницу в Екатеринбурге.

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