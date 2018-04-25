Под Екатеринбургом опрокинулся рейсовый автобус

Еще одно серьезное ДТП произошло на 219 км трассы Екатеринбург — Тюмень около 04:00. Там с дороги вылетела Toyota на летней резине. Водитель 1986 года рождения пояснил, что «вероятнее всего, он уснул за рулем». Пострадали двое его взрослых пассажиров 1971, 1974 и ребенок 2016 года рождения. У взрослых — сотрясение головного мозга и ушибы грудной клетки. Ребенок сидел в детском кресле, соответствующем его весу и росту, и, к счастью, только поцарапал лицо.