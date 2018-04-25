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09:35 (мск), источник: Baikal-info.ru

Пожар произошёл на деревообрабатывающем предприятии в Иркутске

Одно из зданий деревообрабатывающего предприятия загорелось около 2.00 в ночь с 24 на 25 апреля 2018 года на ул. Полярной в Иркутске.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области, неисправность пожарной сигнализации и позднее обнаружение пожара привели к его моментальному распространению на большие площади. Пожарные боролись с огнём шесть часов. В результате пожара уничтожена кровля и пиломатериал цеха сушки на площади 2400 кв.м., повреждена кровля цеха лесопиления на площади 1000 кв.м. К 11.00 25 апреля продолжается проливка и разбор строительных конструкций.

К прибытию на место происшествия первых пожарных подразделений горела кровля цехов лесопиления и сушки пиломатериалов на всей площади, была угроза перехода огня на прилегающий к зданиям открытый склад пиломатериалов, соседние строения. Для ликвидации пожара было задействовано 29 человек личного состава, 12 единиц техники. На месте был создан штаб пожаротушения, координирующий работу привлеченных сил и средств.

Как рассказал заместитель начальника службы пожаротушения — начальник штаба пожаротушения Виталий Тряпичкин, на территории предприятия вплотную к зданиям была складирована древесина. С помощью тяжелой техники в кратчайшие сроки древесину оттащили на безопасное расстояние. «Удалось предотвратить попадание на нее горящих материалов с крыши, разносимых порывами сильного ветра, скорость которого превышала 20 м/с, рассказал Виталий Тряпичкин. — На естественный водоисточник, находящийся за территорией предприятия, установили пожарно-насосную станцию, которая обеспечила бесперебойную подачу воды».

Сотрудники МЧС проводят проверку по факту пожара в отношении собственников предприятия, а также устанавливают причину его возникновения.

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