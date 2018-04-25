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08:13 (мск), источник: Комсомольская правда

На Тюменском тракте уснувший водитель покалечил троих пассажиров

По трагической случайности люди в иномарке ехали в больницу.

Ранним утром на Тюменском тракте в ДТП попала Toyota, перевозившая троих взрослых и одного ребенка. По трагической случайности иномарка направлялась в екатеринбургскую детскую больницу, куда был записан на прием 1,5-годовалый малыш.

В больницу пассажиры попали, правда в другую и по другому поводу. В районе 219 километра трассы Toyota вылетела с дороги и перевернувшись, остановилась в кювете.

— В 04:00 31-летний водитель автомобиля Тойота съехал с проезжей части с последующим опрокидыванием. Как пояснил сам мужчина, вероятнее всего, он уснул за рулём, — рассказали в УГИБДД по Свердловской области.

В результате ДТП пострадали два пассажира 46 и 43 лет. Они получили сотрясение мозга и ушибы грудной клетки. Малыш сидел в детском кресле и отделался ссадинами лица.

Известно, что иномарка уже была «переобута» в летнюю резину.

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