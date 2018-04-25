В Омске пенсионерку приговорили за попытку дать взятку полицейскому

Суд установил, что утром 30 января 2018 года женщина была доставлена в отделение полиции. За появление в общественном месте в состоянии опьянения на нее должны были составить протокол.

Омичка же хотела избежать ответственности и предложила полицейскому взятку в размере 500 рублей. Участковый предупредил ее, что дача взятки должностному лицу — уголовное преступление. Однако женщина все равно положила купюру на стол, а полицейский сообщил о произошедшем в дежурную часть.