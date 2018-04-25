В Омске пенсионерку приговорили за попытку дать взятку полицейскому
60-летняя омичка признана судом виновной в покушении на мелкое взяточничество.
60-летняя омичка признана судом виновной в покушении на мелкое взяточничество.
Суд установил, что утром 30 января 2018 года женщина была доставлена в отделение полиции. За появление в общественном месте в состоянии опьянения на нее должны были составить протокол.
Омичка же хотела избежать ответственности и предложила полицейскому взятку в размере 500 рублей. Участковый предупредил ее, что дача взятки должностному лицу — уголовное преступление. Однако женщина все равно положила купюру на стол, а полицейский сообщил о произошедшем в дежурную часть.
Суд приговорил пенсионерку к 6 месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработной платы в доход государства условно с аналогичным по длительности испытательным сроком, сообщили в омской прокуратуре. Приговор не вступил в законную силу.