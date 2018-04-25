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08:50 (мск), источник: БЕЛТА

На пожаре в Минске погиб человек

Сообщение о пожаре в 12-этажном доме по улице Леси Украинки в Минске спасатели получили днем 24 апреля. Пожар начался в однокомнатной квартире на 11-м этаже.

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. На пожаре в Минске погиб человек, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

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Сообщение о пожаре в 12-этажном доме по улице Леси Украинки в Минске спасатели получили днем 24 апреля.

Пожар начался в однокомнатной квартире на 11-м этаже. В ней было обнаружено тело мужчины с термическими ожогами.

Спасены пятеро человек, большинство из них — пенсионеры. Еще семерым спасатели помогли эвакуироваться.

Причина возгорания устанавливается.

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