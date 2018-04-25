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08:12 (мск), источник: РИА Новости

В Свердловской области четыре человека пострадали в результате ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Четыре пассажира пострадали при опрокидывании рейсового автобуса на трассе в Свердловской области, сообщает ГИБДД региона.

Ранее региональный главк МЧС информировал, что утром в среду произошло ДТП с участием рейсового автобуса на трассе в городе Березовский.

«В Березовском в 5.45 местного времени (3.45 мск) на 45-м километре участка автодороги Екатеринбург-Реж-Алапаевск со стороны города Реж в сторону города Екатеринбург произошло опрокидывание рейсового автобуса. По предварительным данным, водитель не учел метеорологические условия, не справился с управлением, допустил съезд с проезжей части и опрокидывание», — информирует ГИБДД.

По данным ведомства, в салоне автобуса находилось 30 человек. «Пострадали четыре пассажира», — говорится в сообщении.

ГИБДД уточняет, что они получили ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются.

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