В Свердловской области четыре человека пострадали в результате ДТП
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Четыре пассажира пострадали при опрокидывании рейсового автобуса на трассе в Свердловской области, сообщает ГИБДД региона.
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 апр — РИА Новости. Четыре пассажира пострадали при опрокидывании рейсового автобуса на трассе в Свердловской области, сообщает ГИБДД региона.
Ранее региональный главк МЧС информировал, что утром в среду произошло ДТП с участием рейсового автобуса на трассе в городе Березовский.
«В Березовском в 5.45 местного времени (3.45 мск) на 45-м километре участка автодороги
По данным ведомства, в салоне автобуса находилось 30 человек. «Пострадали четыре пассажира», — говорится в сообщении.
ГИБДД уточняет, что они получили ушибы. Обстоятельства ДТП выясняются.