В Башкирии фургон «ГАЗель» сбил «буханку»
УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Шаранском районе, в одном из поселков, произошло ДТП с участием двух легких грузовиков.
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УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Шаранском районе, в одном из поселков, произошло ДТП с участием двух легких грузовиков.
Как сообщили в республиканской автоинспекции, 39-летний водитель ГАЗа, перевозившего молочные продукты, выезжал на главную дорогу задним ходом и столкнулся с УАЗ-3909. «Буханка» опрокинулась, ее 57-летний водитель госпитализирован с травмами.