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08:12 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии фургон «ГАЗель» сбил «буханку»

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Ольга Муртазина/. В Шаранском районе, в одном из поселков, произошло ДТП с участием двух легких грузовиков.

Как сообщили в республиканской автоинспекции, 39-летний водитель ГАЗа, перевозившего молочные продукты, выезжал на главную дорогу задним ходом и столкнулся с УАЗ-3909. «Буханка» опрокинулась, ее 57-летний водитель госпитализирован с травмами.

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