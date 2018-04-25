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12:47 (мск), источник: АиФ Волгоград

Какие сферы деятельности в Волгоградской области самые опасные?

В регионе составили рейтинг производств, где работники чаще всего получают травмы.

Как сообщила руководитель группы по связям с общественностью регионального отделения Фонда социального страхования Светлана Валентей, самое большое количество несчастных случаев на производстве в Волгоградской области в 2017 году зафиксировано в больничных организациях — 38 случаев, на 2-м месте — автобусный транспорт, там произошло 27 случаев, и на 3-м месте — строительство жилых и нежилых зданий — 25 случаев.

Всего в 2017 году на территории региона произошло 568 несчастных случаев, что на 114 случаев меньше, чем два года назад. Количество несчастных случаев со смертельным исходом снизилось, так, в 2015 году этот показатель составлял 21, в 2016 году — 19 случаев, в 2017 году — 17. Отметим, что мужчины получают травмы в 1,8 раза чаще женщин: в 2017 году пострадали 327 мужчин и 183 женщины.

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