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11:03 (мск), источник: Publika.md

В Египте разбился автобус с туристами: есть жертвы

В Египте микроавтобус с туристами вылетел с дороги в канаву, сообщает Корреспондент.

Источник: Publika.md

Автобус направлялся из Каира в Александрию, как вдруг попал в канаву с водой.

Внутри находились 11 пассажиров из Китая, трое из которых погибли, еще восемь получили ранения. В результате инцидента пострадали водитель автобуса и гид.

По данным местных властей, микроавтобус столкнулся с другим транспортным средством из-за превышения скорости.

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