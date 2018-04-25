Экс-чиновнику уфимской мэрии предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий

По версии следствия, в Уфе в рамках федеральной программы «Жилище» была утверждена адресная программа по развитию застроенных территорий в городе на 2007−2015 годы и подпрограмма к ней по переселению граждан из жилья, подлежащего сносу и реконструкции.

В период с 2008 по 2015 годы должностными лицами администрации города были заключены договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Впоследствии должностными лицами администрации с превышением их полномочий некоторые из домов были включены и в региональную программу по сносу ветхого жилья, что повлекло необоснованное выделение 1,6 миллиарда рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Ранее по данному уголовному делу было предъявлено обвинение 46-летнему начальнику Управления капитального строительства администрации Уфы.