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09:02 (мск), источник: ИА Башинформ

Экс-чиновнику уфимской мэрии предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий

УФА, 25 апр 2018. /ИА «Башинформ», Альфия Аглиуллина/.47-летнему бывшему первому заместителю главы администрации Уфы предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий, сообщает Следственный комитет РФ по РБ.

«В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на завершение расследования. Расследование уголовного дела продолжается и находится на контроле руководства следственного управления, — уточнили в ведомстве.

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По версии следствия, в Уфе в рамках федеральной программы «Жилище» была утверждена адресная программа по развитию застроенных территорий в городе на 2007−2015 годы и подпрограмма к ней по переселению граждан из жилья, подлежащего сносу и реконструкции.

В период с 2008 по 2015 годы должностными лицами администрации города были заключены договоры с юридическими лицами на расселение граждан из непригодного жилья за счет инвесторов. Впоследствии должностными лицами администрации с превышением их полномочий некоторые из домов были включены и в региональную программу по сносу ветхого жилья, что повлекло необоснованное выделение 1,6 миллиарда рублей на предоставление жилья из федерального, республиканского и муниципального бюджетов. Ранее по данному уголовному делу было предъявлено обвинение 46-летнему начальнику Управления капитального строительства администрации Уфы.

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