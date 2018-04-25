Звезда сериала «Тайны Смолвиля» пыталась заманить Эмму Уотсон в секту

Источник: AP 2018

Эллисон Мэк, актриса, известная по культовому сериалу начала 2000-х «Тайны Смолвиля», была арестована ФБР через год после задержания лидера проекта NXIVM (читается как «нексиум» — «Газета.Ru») Кита Реньера, которому были предъявлены многочисленные обвинения в издевательствах над десятками молодых женщин, секс-торговле и принуждении к труду.

По версии бюро, Эллисон Мэк была правой рукой Реньера и заманивала будущих рабынь, убеждая их в том, что они вступают в организацию, которая борется за права и возможности женщин.

Всем девушкам обещали преодоление своих слабостей и расширение своих личных границ. Если все обвинения против Мэк будут доказаны в суде, то она сядет в тюрьму как минимум на 15 лет.

Эллисон Мак пыталась завербовать в секту и Эмму Уотсон. В 2016 году звезда культового сериала 00-х несколько раз предпринимала попытки привлечь внимание Уотсон, известной своими феминистическими взглядами, к некому фантомному «уникальному человеческому развитию и женскому движению». Она обратилась к звезде «Гарри Поттера» в твиттере. В своем сообщении она написала: «Как актриса я солидарна с твоим видением и тем, что ты хочешь увидеть в мире. Мне кажется, мы сможем работать вместе. Дай мне знать, если хочешь поболтать».

К счастью, случайно или намеренно, Эмма Уотсон не обратила внимание на призыв коллеги по цеху, но Мэк предприняла еще одну попытку в Международный Женский день. В новом посте она отметила Кэтрин Дженсен, организовавшую Женский марш в Вашингтоне, и актрису. Теперь сообщение Эллисон Мэк было короче: «Спасибо за мотивацию! С радостью пообщаюсь с еще одной активисткой». Усилия Мэк пропали даром, а организация, занимающаяся «женским развитием», осталась без рекрута.

Одна из женщин, которую пыталась завербовать Мэк еще в 2014 году, дала интервью порталу People, рассказав о своем опыте общения с сектанткой.

Когда актриса написала инструктору по йоге Дженнифер Пастилов в твиттере, она произвела очень приятное первое впечатление, искренне интересовалась происходящим в ее жизни и пыталась поддержать Дженнифер в непростой период в ее жизни — тогда девушка сломала ногу. Их незамысловатое общение продолжалось недолго: вскоре Мэк начала описывать своей новой подруге какие-то «интенсивные мастер-классы», которые она описывала как «самую глубокую и потрясающую вещь, которой когда-либо занималась».

В этот момент Пастилов насторожилась, потому что Мэк гарантировала восполнение некоторых пробелов, которые могли бы иметь место в жизни девушки.

После этого сообщения Дженнифер начала игнорировать вербовщицу и уже забыла об этой истории, но в пятницу увидела новость об аресте, и картинка сложилась.

Следствие считает, что после вышеупомянутых «семинаров» Мэк обзаводилась персональными рабынями, которых продавала Реньеру за деньги или ответные услуги.

Сайт организации гласит, что «NXIVM — это сообщество, руководствующееся гуманнными принципами, которые направлены на расширение прав и возможностей людей и отвечает на важные вопросы о том, что значит быть человеком». Однако по рассказам жертв секты можно понять, что с ними обращались, руководствуясь чем угодно, кроме принципов гуманизма.

Реньер и его сподвижники, которые теперь находятся в розыске, помимо физических увечий наносили еще и тяжелые психологические травмы женщинам.

Многие из них были состоятельными и известными людьми — их заставляли переписывать на компанию свое имущество и делиться персональной информацией. На первой же встрече всех участниц «семинаров» вынуждали признаваться в своих тайнах и делиться любой ценной информацией, которую можно было бы использовать для шантажа.

Проблема заключается в том, что многие жертвы длительного психологического давления до сих пор боготворят Реньера, или «Вангарда», как его называют в секте. На мастер-классы Кита Реньера с момента основания компании в 1998 году пришло приблизительно 16 тысяч человек.

По образованию он математик, и до того как стало известно о его преступлениях, прославился одним из самых высоких показателей IQ среди современников.