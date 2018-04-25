Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Актер из «Гарри Поттера» скончался на 50-м году жизни
Новая Lada: красивая, оранжевая и внедорожная (фото, видео)
Первые фото третьего ребенка Кейт Миддлтон и принца Уильяма
"Любовь и голуби": чего вы не знали о Нине Дорошиной
Пользователи Сети считают, что дочь Виторгана стала копией Собчак
Антироссийские санкции США бьют по Германии и Франции Париж обратился к Берлину, Лондону и Риму с требованием убедить США смягчить ограничения
В Египте всех сбили: ответ Рунета на план Израиля бомбить С-300
Монголия обратилась к России за помощью
Новый Mitsubishi Lancer: первые изображения
Моторшоу в Пекине: сенсации и главные новинки
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира
Царь Салах: «Ливерпуль» разбил «Рому»
Делевинь, Болдуин и другие повеселились на дне рождении Хадид
Пользователи Сети считают, что дочь Виторгана стала копией Собчак
5 ошибок сторонников здорового питания
Что делать, если вы все забываете
5 городов, куда точно не стоит ехать на майские праздники
Названа страна с лучшим гражданством
Фоторепортажи
12Акции протеста в Армении
9Кейт Миддлтон в третий раз стала мамой
09:05 (мск), источник: Интерфакс

Шестиклассник сломал лодыжку, выпав из окна школы в Нижнем Тагиле, проводится проверка

Екатеринбург. 25 апреля. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Следственные органы в Нижнем Тагиле (Свердловская область) проводят проверку по факту получения травмы учеником в школе, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по региону в среду.

По предварительным данным следствия, 24 апреля мальчик получил перелом лодыжки при падении из окна второго этажа во время перемены в школе. Окно открыли сами дети, а пострадавший шестиклассник сел на подоконник.

«Каким образом получилось так, что мальчик выпал из окна, предстоит выяснить в ходе проверочных мероприятий», — говорится в сообщении.

Пострадавшему ребенку была оказана необходимая медицинская помощь.

Следователи опрашивают пострадавшего мальчика, очевидцев произошедшего и сотрудников школы, изучаются документы, касающиеся безопасности детей в школе. Будет проведено исследование, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью.

Все новости региона
«Ливерпуль» разгромил «Рому» в матче полуфинала Лиги чемпионов
В Америке говорят о провале истребителя Су-57
Выявлена неожиданная опасность спиртных напитков
Звезда сериала пыталась заманить Эмму Уотсон в секту
ПАСЕ признала часть Донбасса оккупированной Россией
СМИ узнали о плане Запада обойти российское вето в СБ ООН
Сотрудница полиции изучила бывшую своего сожителя и поплатилась
Спорт
У сборной России есть проблемы с составом перед чемпионатом мира Во вторник тренерский штаб во главе с новым тренером Ильей Воробьевым объявил состав на Шведские игры
Авто
Geely построила «бесконечный» внедорожник На сегодняшний момент Geely является в Китае третьей по объему продаж компанией и, соответственно, одной из самых больших в мире!
Hi-Tech
В России рухнули цены на iPhone X Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что на данный момент он стоит почти на 20% дешевле РРЦ.
Кино
Зудина, Ургант и Михалков посетили премьеру фильма в ГУМе Показ картины по рассказам Резо Габриадзе «Знаешь, мама, где я был?» открыл 18-й фестиваль «Черешневый лес»
Недвижимость
5 городов, куда не стоит ехать на майские праздники
В Москве сносят гаражи под строительство Научной долины МГУ
Как обманывают россиян с жильем в Болгарии: история
Самое жуткое здание Москвы не попало под реновацию
Леди
Как быстро подготовиться к выходу в свет – секреты российских звезд Альбина Джанабаева, Анна Седокова, Полина Гагарина и Юлианна Караулова поделились секретами красоты с «Леди.Mail.Ru»
Дети
43-летняя Татьяна Навка сообщила о пополнении в семье (фото) Ее младшая сестра недавно родила ребенка.
Все о ремонте
Как оформить акцентную стену в ванной: 14 стильных идей
Как бюджетно и красиво обставить маленькую студию
5 главных правил бюджетного ремонта
4 причины составить план электрики до начала ремонта
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь