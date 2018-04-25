Шестиклассник сломал лодыжку, выпав из окна школы в Нижнем Тагиле, проводится проверка
Екатеринбург. 25 апреля.
Екатеринбург. 25 апреля.
По предварительным данным следствия, 24 апреля мальчик получил перелом лодыжки при падении из окна второго этажа во время перемены в школе. Окно открыли сами дети, а пострадавший шестиклассник сел на подоконник.
«Каким образом получилось так, что мальчик выпал из окна, предстоит выяснить в ходе проверочных мероприятий», — говорится в сообщении.
Пострадавшему ребенку была оказана необходимая медицинская помощь.
Следователи опрашивают пострадавшего мальчика, очевидцев произошедшего и сотрудников школы, изучаются документы, касающиеся безопасности детей в школе. Будет проведено исследование, чтобы установить степень тяжести вреда, причиненного здоровью.