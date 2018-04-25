Пациентка умерла в уральской больнице
КРАСНОТУРЬИНСК, 25 апреля, ИА УралПолит.Ru. Следствие выясняет обстоятельства кончины пациентки больницы в Краснотурьинске.
КРАСНОТУРЬИНСК, 25 апреля, ИА УралПолит.Ru. Следствие выясняет обстоятельства кончины пациентки больницы в Краснотурьинске.
По предварительным данным, 49-летняя женщина была госпитализирована
В связи с этим следственным отделом по Краснотурьинску ведется проверка.
Для определения точной причины смерти женщины проводится
По итогам проверки следователь примет решение о том, был ли в данном случае криминал.