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09:06 (мск), источник: УралПолит.ру

Пациентка умерла в уральской больнице

КРАСНОТУРЬИНСК, 25 апреля, ИА УралПолит.Ru. Следствие выясняет обстоятельства кончины пациентки больницы в Краснотурьинске.

По предварительным данным, 49-летняя женщина была госпитализирована из-за обострения заболевания в начале февраля. После продолжительного нахождения в больнице пациентка скончалась, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В связи с этим следственным отделом по Краснотурьинску ведется проверка.

Для определения точной причины смерти женщины проводится судебно-медицинская экспертиза. Анализируются медицинские документы о состоянии здоровья женщины. Выясняется, насколько качественно ее лечили.

По итогам проверки следователь примет решение о том, был ли в данном случае криминал.

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