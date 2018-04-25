Пациентка умерла в уральской больнице

По предварительным данным, 49-летняя женщина была госпитализирована из-за обострения заболевания в начале февраля. После продолжительного нахождения в больнице пациентка скончалась, сообщили в СУ СКР по Свердловской области.

В связи с этим следственным отделом по Краснотурьинску ведется проверка.

Для определения точной причины смерти женщины проводится судебно-медицинская экспертиза. Анализируются медицинские документы о состоянии здоровья женщины. Выясняется, насколько качественно ее лечили.