В Перми короткое замыкание электроплитки привело к пожару
24 апреля в деревянном пристрое к дому по адресу переулок Узенький, 4 началось возгорание. Пожарную охрану вызвал хозяин в 13:14.
24 апреля в деревянном пристрое к дому по адресу переулок Узенький, 4 началось возгорание. Пожарную охрану вызвал хозяин в 13:14.
Когда на место прибыли пожарные, пламя перебросилось на крышу дома. В ходе тушение были эвакуированы четыре баллона с пропаном емкостью 50 литров каждый.
Как сообщил хозяин дом, в момент пожара он заметил задымление со стороны деревянного пристроя. Открыв двери, увидел, что горит электрическая плитка. Самостоятельно справиться с тушением он не смог, после чего позвонил в пожарную охрану.
В результате сгорели пристрой и крыша дома, площадь составила сто квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание электроплитки.