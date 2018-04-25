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09:07 (мск), источник: Новости Перми

В Перми короткое замыкание электроплитки привело к пожару

24 апреля в деревянном пристрое к дому по адресу переулок Узенький, 4 началось возгорание. Пожарную охрану вызвал хозяин в 13:14.

Когда на место прибыли пожарные, пламя перебросилось на крышу дома. В ходе тушение были эвакуированы четыре баллона с пропаном емкостью 50 литров каждый.

Как сообщил хозяин дом, в момент пожара он заметил задымление со стороны деревянного пристроя. Открыв двери, увидел, что горит электрическая плитка. Самостоятельно справиться с тушением он не смог, после чего позвонил в пожарную охрану.

В результате сгорели пристрой и крыша дома, площадь составила сто квадратных метров. Предварительная причина — короткое замыкание электроплитки.

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