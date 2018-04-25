В Перми короткое замыкание электроплитки привело к пожару

Когда на место прибыли пожарные, пламя перебросилось на крышу дома. В ходе тушение были эвакуированы четыре баллона с пропаном емкостью 50 литров каждый.

Как сообщил хозяин дом, в момент пожара он заметил задымление со стороны деревянного пристроя. Открыв двери, увидел, что горит электрическая плитка. Самостоятельно справиться с тушением он не смог, после чего позвонил в пожарную охрану.