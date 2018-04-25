Полицейский пострадал в Новосибирске при задержании подозреваемых в автограбежах

Действия задержанного следствие квалифицировало по статье 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа в целях воспрепятствования его законной деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности).

По версии следствия, 24 апреля двое полицейских заметили трех мужчин, находившихся на парковке у одного из домов по улице Дуси Ковальчук в автомобиле Toyota.

«Предположив, что мужчины по описанию поступавшей ориентировки могут быть причастны к ранее совершенным хищениям из автомашин граждан, полицейские направились к ним, представились и предъявили служебные удостоверения, попросили выйти», — говорится в сообщении.

Водитель отказался выполнять требование полицейских, автомобиль тронулся с места. Один из полицейских через опущенное вниз стекло водительской двери схватил руль и попытался остановить машину.

Подозреваемый направил автомобиль вместе с державшимся за него полицейским в бетонную опору столба ЛЭП, после удара полицейский упал на землю, а подозреваемый с приятелями скрылся с места происшествия.

Отмечается, что полицейский получил серьезные травмы, сослуживец немедленно вызвал «Скорую помощь».

По «горячим следам» автомашина подозреваемого была найдена брошенной по улице Дуси Ковальчук, в дальнейшем сотрудники ГУ МВД России по Новосибирской области установили личности всех трех лиц, находившихся в момент происшествия в автомашине, и задержали подозреваемого.