Директор кредитного потребкооператива в Башкирии кинула 27 клиентов и банк

В Стерлитамаке в суд направлено уголовное дело в отношении директора кредитного потребительского кооператива, обманувшей 27 граждан и банк. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Башкирии.

По версии следствия, в 2013—2016 годах 37-летняя директор кредитного потребительского кооператива «КОД» заключила с 24 жителями Стерлитамака договоры о покупке квартир. Продавала их в строящихся домах, не имея к ним никакого отношения. Так заработала более 26 млн. рублей. Попутно провернула серию махинаций с недвижимостью и автомобилями, причинив троим гражданам ущерб около 4 млн. рублей.

Получив в банке кредиты на сумму более 8 млн. рублей по подложным справкам с завышенной суммой дохода, она его не выплачивала.

Женщина обвиняется в совершении преступлений по двум статьям УК: мошенничество в крупном и особо крупном размерах и мошенничество в сфере кредитования.

Обвиняемая не признала вину. Прокуратура направила уголовное дело в Стерлитамакский городской суд.