Преступники на автомобиле ударили новосибирского полицейского о бетонный столб
Правоохранитель получил тяжелые ранения и был госпитализирован.
Правоохранитель получил тяжелые ранения и был госпитализирован.
Новосибирский полицейский получил тяжелое ранение во время задержания воров на улице Дуси Ковальчук.
Днем во вторник, 24 апреля, наряд
— Оба офицера громко произнесли «Полиция!», водитель резко тронулся с места. Держась за правую дверь, полицейский потребовал остановиться, но мужчина за рулем продолжал ехать и ударил полицейского о бетонное основание опоры ЛЭП, — рассказывают в
Правоохранитель доставлен с тяжелыми травмами в медучреждение. На данный момент уже задержаны двое мужчин, находившихся в этом автомобиле.
Следственное управление СК России по области сообщает о возбуждении уголовного дела по статье 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».