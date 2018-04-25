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09:33 (мск), источник: Комсомольская правда

Преступники на автомобиле ударили новосибирского полицейского о бетонный столб

Правоохранитель получил тяжелые ранения и был госпитализирован.

Новосибирский полицейский получил тяжелое ранение во время задержания воров на улице Дуси Ковальчук.

Днем во вторник, 24 апреля, наряд патрульно-постовой службы обратил внимание на припаркованный автомобиль «Тойота Спринтер». В нем сидели трое мужчин и что-то делали со сканирующим устройством. Похожая машина уже упоминалась в уголовных делах по фактам краж из автомобилей, поэтому полицейские решили проверить мужчин.

— Оба офицера громко произнесли «Полиция!», водитель резко тронулся с места. Держась за правую дверь, полицейский потребовал остановиться, но мужчина за рулем продолжал ехать и ударил полицейского о бетонное основание опоры ЛЭП, — рассказывают в пресс-службе Главного управления МВД по области.

Правоохранитель доставлен с тяжелыми травмами в медучреждение. На данный момент уже задержаны двое мужчин, находившихся в этом автомобиле.

Следственное управление СК России по области сообщает о возбуждении уголовного дела по статье 317 УК РФ — «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

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