Причиной пожара у Центрального рынка Перми стало короткое замыкание

Пожар деревянного строения у Центрального рынка в краевой столице произошел из-за короткого замыкания электроплитка. Об этом сообщает МЧС России по Пермскому краю.

Как рассказали в ведомстве, сообщение о загорании в переулке Узенький, 4 поступило от хозяина дома в 13:14.

Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили, что горит деревянный пристрой к дому. Когда они приехали, пламя перебросилось на крышу дома. Хозяин рассказал, что заметил задымление со стороны деревянного пристроя. Открыв двери, увидел, что горит электрическая плитка. Потушить загорание самостоятельно он не смог и позвонил в пожарную охрану.