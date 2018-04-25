Причиной пожара у Центрального рынка Перми стало короткое замыкание
Версия умышленного поджога не подтвердилась.
Версия умышленного поджога не подтвердилась.
Пожар деревянного строения у Центрального рынка в краевой столице произошел
Как рассказали в ведомстве, сообщение о загорании в переулке Узенький, 4 поступило от хозяина дома в 13:14.
Прибывшие к месту вызова пожарные обнаружили, что горит деревянный пристрой к дому. Когда они приехали, пламя перебросилось на крышу дома. Хозяин рассказал, что заметил задымление со стороны деревянного пристроя. Открыв двери, увидел, что горит электрическая плитка. Потушить загорание самостоятельно он не смог и позвонил в пожарную охрану.
В ходе тушения пожарные вынесли четыре баллона с пропаном емкостью 50 литров каждый. В результате пожара сгорели пристрой и крыша дома. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.