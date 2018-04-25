В Мамоново два трактора и два мопеда сгорели вместе с гаражом
В Мамоново сгорел гараж, огонь уничтожил все находившееся в нем имущество и технику. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщили в
В Мамоново сгорел гараж, огонь уничтожил все находившееся в нем имущество и технику. Об этом корреспонденту «Нового Калининграда» в среду сообщили в
Пострадавших нет.
Пожар на улице Жабинского начался около 16:45 во вторник.
В группе гаражей выгорел кирпичный гараж размером 4×6 м. Вместе со строением сгорели два трактора, два мопеда и инструменты.
Для ликвидации пожара привлекались расчеты