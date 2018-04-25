В Кировском районе Самары закрыли незаконное игорное заведение

В ходе обыска изъяты мониторы и системные блоки, с помощью которых осуществлялся выход в Интернет для получения доступа к азартным играм. Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности — 23-летняя безработная жительница областного центра.