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09:55 (мск), источник: Volga News

В Кировском районе Самары закрыли незаконное игорное заведение

Сотрудники полиции Самары в ходе отработки оперативной информации выявили и пресекли деятельность незаконного игорного заведения, функционировавшего в Кировском районе Самары, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

В ходе обыска изъяты мониторы и системные блоки, с помощью которых осуществлялся выход в Интернет для получения доступа к азартным играм. Сотрудниками органов внутренних дел установлен и задержан предполагаемый организатор незаконной деятельности — 23-летняя безработная жительница областного центра.

По данному факту СУ СК России по Самарской области по материалам, собранным полицейскими, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ «Незаконные организация и проведение азартных игр». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырех лет.

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