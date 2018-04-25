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09:46 (мск), источник: Newsroom24.ru

Уголовное дело завели в Нижнем на виновника смертельного ДТП на Мызинском мосту

Трагическое происшествие случилось в начале апреля.

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Мызинском мосту. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

По версии следствия, 1 апреля около 18 часов 10 минут на проезжей части Мызинского моста со стороны Ленинского района автомобиль BMW745I под управлением находившегося в состоянии наркотического опьянения 27- летнего гражданина Азербайджана выехал на встречку, где врезался в кроссовер Volvo XC60.

В результате столкновения пассажир BMW и водитель автомобиля Volvo скончались на месте происшествия. Виновник ДТП получил многочисленные травмы и находится в больнице.

Мужчине грозит от четырех до девяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.

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