Уголовное дело завели в Нижнем на виновника смертельного ДТП на Мызинском мосту

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту смертельного ДТП на Мызинском мосту. Об этом сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



По версии следствия, 1 апреля около 18 часов 10 минут на проезжей части Мызинского моста со стороны Ленинского района автомобиль BMW745I под управлением находившегося в состоянии наркотического опьянения 27- летнего гражданина Азербайджана выехал на встречку, где врезался в кроссовер Volvo XC60.



В результате столкновения пассажир BMW и водитель автомобиля Volvo скончались на месте происшествия. Виновник ДТП получил многочисленные травмы и находится в больнице.



Мужчине грозит от четырех до девяти лет лишения свободы. Расследование продолжается.



