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09:41 (мск), источник: ИА REGNUM

Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области

Все обстоятельства происшествия выясняются.

В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД РФ.

ДТП произошло рано утром 25 апреля на 45 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, в этот момент в салоне автобуса находились 30 человек.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не учел метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, после чего автобус опрокинулся.

В результате происшествия четыре человека получили ушибы. В настоящее время все обстоятельства инцидента выясняются.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области идут обильные снегопады, в связи с ухудшением погодных условий региональное управление МЧС рекомендует свердловчанам отказаться от дальних поездок.

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