Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области

В Свердловской области в результате дорожно-транспортного происшествия с участием пассажирского автобуса пострадали четыре человека, сообщает пресс-служба регионального управления ГИБДД РФ.

ДТП произошло рано утром 25 апреля на 45 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, в этот момент в салоне автобуса находились 30 человек.

По предварительным данным, водитель транспортного средства не учел метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, после чего автобус опрокинулся.

В результате происшествия четыре человека получили ушибы. В настоящее время все обстоятельства инцидента выясняются.