Четыре человека пострадали в ДТП с автобусом в Свердловской области
Все обстоятельства происшествия выясняются.
Все обстоятельства происшествия выясняются.
В Свердловской области в результате
ДТП произошло рано утром 25 апреля на 45 км автодороги Екатеринбург — Реж — Алапаевск, в этот момент в салоне автобуса находились 30 человек.
По предварительным данным, водитель транспортного средства не учел метеорологические условия, не справился с управлением и допустил съезд с проезжей части, после чего автобус опрокинулся.
Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области идут обильные снегопады, в связи с ухудшением погодных условий региональное управление МЧС рекомендует свердловчанам отказаться от дальних поездок.