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09:52 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Минздраве Башкирии идут обыски

В Министерстве здравоохранения Башкирии идут обыски. Об этом ГорОбзор.ру сообщил источник.

— Одновременно идет изучение документов в РКБ у главного гематолога Башкирии. Подозрения правоохранительных органов связаны с возможным сговором с представителями фармкомпаний и лоббированием их интересов при закупке дорогостоящих и жизненно важных препаратов для онкогематологических больных и пациентов с различными редкими заболеваниями, — пояснил собеседник.

Пресс-секретарь республиканского Минздрава Светлана Кускарбекова опровергла информацию об обысках в министерстве.

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