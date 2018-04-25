В Минздраве Башкирии идут обыски

— Одновременно идет изучение документов в РКБ у главного гематолога Башкирии. Подозрения правоохранительных органов связаны с возможным сговором с представителями фармкомпаний и лоббированием их интересов при закупке дорогостоящих и жизненно важных препаратов для онкогематологических больных и пациентов с различными редкими заболеваниями, — пояснил собеседник.