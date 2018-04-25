Замначальника ростовского отдела РЖД обвиняют в получении 64 млн рублей взятки

Как установили следователи, мужчина в 2016 году рядом с кафе в Краснодарском крае получил от представителя компании 35,5 млн руб. взятки. За эти деньги обвиняемый обещал помочь компании заключить контракт на очистку территории, где будут строить железную дорогу на участке Журавка-Миллерово. В 2017 году обвиняемый получил от представителя компании еще 28,5 млн руб. взятки за заключение еще одного договора по этому объекту.