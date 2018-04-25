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10:08 (мск), источник: Коммерсантъ

Замначальника ростовского отдела РЖД обвиняют в получении 64 млн рублей взятки

В Ростове бывшего заместителя начальника ростовской группы заказчика по строительству объектов железнодорожного транспорта ОАО «РЖД» обвиняют в получении 64 млн рублей взятки от представителя коммерческой фирмы, об этом сообщает пресс-служба южного следственного управления на транспорте.

Уголовное дело возбуждено по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере).

Как установили следователи, мужчина в 2016 году рядом с кафе в Краснодарском крае получил от представителя компании 35,5 млн руб. взятки. За эти деньги обвиняемый обещал помочь компании заключить контракт на очистку территории, где будут строить железную дорогу на участке Журавка-Миллерово. В 2017 году обвиняемый получил от представителя компании еще 28,5 млн руб. взятки за заключение еще одного договора по этому объекту.

«Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело вместе с обвинительным заключением направлено надзирающему прокурору», — говорится в сообщении.

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