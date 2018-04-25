В Воронеже полицейские задержали мужчину за избиение годовалого сына
Малыш ходил по подъезду один, пока его родители употребляли алкоголь.
Малыш ходил по подъезду один, пока его родители употребляли алкоголь.
Полицейские задержали 50-летнего жителя Железнодорожного района. Выяснилось, что он регулярно избивал годовалого сына и не занимался воспитанием мальчика. Ребенку пришли на помощь соседи, сообщила
Избиения ребенка в доме на улице Гаршина начались с 1 марта и продолжались до 16 апреля 2018 года. На крики мальчика обратили внимание соседи, они вызвали полицейских и медработников. Приехавшие на место силовики увидели, что ребенок один ходит по подъезду, а его родители в это время употребляют спиртное.
По данным полицейских, отец мальчика ведет аморальный образ жизни: нигде не работает, выпивает и не занимается воспитанием ребенка.
Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.