В Воронеже полицейские задержали мужчину за избиение годовалого сына

Полицейские задержали 50-летнего жителя Железнодорожного района. Выяснилось, что он регулярно избивал годовалого сына и не занимался воспитанием мальчика. Ребенку пришли на помощь соседи, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в среду, 25 апреля.

Избиения ребенка в доме на улице Гаршина начались с 1 марта и продолжались до 16 апреля 2018 года. На крики мальчика обратили внимание соседи, они вызвали полицейских и медработников. Приехавшие на место силовики увидели, что ребенок один ходит по подъезду, а его родители в это время употребляют спиртное.