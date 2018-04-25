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10:04 (мск), источник: РИА "Воронеж"

В Воронеже полицейские задержали мужчину за избиение годовалого сына

Малыш ходил по подъезду один, пока его родители употребляли алкоголь.

Полицейские задержали 50-летнего жителя Железнодорожного района. Выяснилось, что он регулярно избивал годовалого сына и не занимался воспитанием мальчика. Ребенку пришли на помощь соседи, сообщила пресс-служба регионального ГУ МВД в среду, 25 апреля.

Избиения ребенка в доме на улице Гаршина начались с 1 марта и продолжались до 16 апреля 2018 года. На крики мальчика обратили внимание соседи, они вызвали полицейских и медработников. Приехавшие на место силовики увидели, что ребенок один ходит по подъезду, а его родители в это время употребляют спиртное.

По данным полицейских, отец мальчика ведет аморальный образ жизни: нигде не работает, выпивает и не занимается воспитанием ребенка.

Правоохранители возбудили уголовное дело по ст. 156 УК РФ (неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего). Мужчине грозит до 3 лет лишения свободы.

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