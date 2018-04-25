Бывшего директора «Гоголь-центра» Малобродского переведут под домашний арест
СКР попросил изменить меру пресечения с учетом его возраста и состояния здоровья.
СКР попросил изменить меру пресечения с учетом его возраста и состояния здоровья.
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Следствие по делу о хищениях в «Седьмой студии» намерено смягчить меру пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому с содержания под стражей на домашний арест, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
«С учетом возраста и состояния здоровья Малобродского следствием принято решение о смягчении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — сказала Петренко в среду «Интерфаксу».
Она отметила, что соответствующие материалы направлены для рассмотрения в Басманный суд Москвы.
Как сообщила «Интерфаксу»
18 апреля Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Малобродского до 19 июня. Продлить меру пресечения ему и еще троим фигурантам дела «Седьмой студии» просило Министерство культуры России.
Худрук «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников, а также первый генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский,
В настоящее время следственные действия по делу завершены. Обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами расследования.
Фигурантам инкриминируется хищение бюджетных 133 млн рублей, выделенных основанной Серебренниковым автономной некоммерческой организации (АНО) «Седьмая студия» из бюджета на реализацию проекта «Платформа» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).