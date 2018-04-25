Бывшего директора «Гоголь-центра» Малобродского переведут под домашний арест

Источник: РИА "Новости"

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Следствие по делу о хищениях в «Седьмой студии» намерено смягчить меру пресечения бывшему директору «Гоголь-центра» Алексею Малобродскому с содержания под стражей на домашний арест, сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

«С учетом возраста и состояния здоровья Малобродского следствием принято решение о смягчении ему меры пресечения с заключения под стражу на домашний арест», — сказала Петренко в среду «Интерфаксу».

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Она отметила, что соответствующие материалы направлены для рассмотрения в Басманный суд Москвы.

Как сообщила «Интерфаксу» пресс-секретарь Басманного суда Юнона Царева, «судебное заседание по рассмотрению ходатайства следователя о домашнем аресте Малобродского состоится 27 апреля в 14:30.

18 апреля Басманный суд Москвы продлил срок содержания под стражей Малобродского до 19 июня. Продлить меру пресечения ему и еще троим фигурантам дела «Седьмой студии» просило Министерство культуры России.

Худрук «Гоголь-центра», режиссер Кирилл Серебренников, а также первый генпродюсер «Седьмой студии» Алексей Малобродский, экс-гендиректор АНО Юрий Итин, а также бывшая сотрудница Минкультуры, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум обвиняются в хищении 133 млн рублей, выделенных организации на «Платформу» (ч. 4 ст. 159 УК РФ).

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В настоящее время следственные действия по делу завершены. Обвиняемые и их адвокаты знакомятся с материалами расследования.