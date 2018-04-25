На Центральном пляже Омска нашли два тела со следами удушения

Как сообщили в правоохранительных органах, накануне, 24 апреля около 14:40 на берегу Иртыша, а именно — на Центральном пляже в здании бывшей спасательной станции по ул. Набережная Тухачевского 1а обнаружили два трупа.

Напомним, на территории этого пляжа сейчас располагается платная зона отдыха с бассейнами и шезлонгами. Погибших нашли как раз в том здании, где находится «ресепшен» этой зоны и летнее кафе.

Тела неизвестных мужчины и женщины на вид 35−40 лет со следами механической асфиксии отправили в морг на экспертизу.

Как стало известно порталу Om1.ru, в здании сейчас нет никого, кроме сторожей, да и дежурят они там не каждый день. Охранник, который ответил на телефонный звонок нашего корреспондента, пояснил, что вчера его никто не сторожил, само здание принадлежит частным лицам, но они тоже редко там появляются.

Наполовину (там, где расположены бассейны) помещение является собственностью омской компании, а вторую часть выкупила московская фирма. Летом их доля сдается в аренду под кафе. На чьей именно территории были обнаружены тела, пока неизвестно. Как и то, почему она была без присмотра до такой степени, что там погибли люди.