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10:02 (мск), источник: Newsroom24.ru

Пенсионерка отравилась дымом на пожаре в Богородске

Пожар начался на кухне.

Пожар случился в личном жилом доме на ул. 3-я Коминтерна в Богородске утром 24 апреля, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Нижегородской области.

66-летняя хозяйка жилья пыталась самостоятельно потушить пожар, но ей этого сделать не удалось. С ожогами 30% 1 и 2 степеней тела женщина госпитализирована в ЦРБ.

В результате сгорела кухня в доме. Предположительно причиной возгорания стало нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

Ранее сообщалось, что 179 человек эвакуированы при пожаре в детсаду Дзержинска.

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