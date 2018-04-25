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10:11 (мск), источник: ГОРОБЗОР.Ру

В Башкирии обрушилась дорога в одном из населенных пунктов

В Илишевском районе Башкирии в деревне Ибрагимово размыло участок внутрипоселковой дороги.

Источник: ГОРОБЗОР.Ру

Без автоснабжения остаются 4 жилых дома, в которых проживают 9 человек, из них 2 детей. Об этом сообщили в республиканском управлении МЧС России.

— В месте размытия участка дороги установлен пешеходный мост. До жилых домов от места размыва 100 метров, в случае пожара имеется возможность протянуть магистральную линию, установив автоцистерну на водоем с целью подачи воды на тушение, аналогичная ситуация с медицинским обеспечением, на носилках можно транспортировать больных в случае необходимости, — говорится в заявлении экстренных служб.

Восстановить размытый участок дороги планируется сегодня. Об этом заявили в администрации Илишевского района Башкирии.

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