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10:57 (мск), источник: АиФ Калининград

Чиновника из Славска подозревают в присвоении муниципальных квартир

Бывшего начальника одного из отделов администрации МО «Славский городской округ» и его подельников подозревают в присвоении муниципального жилья. Подробности рассказали в пресс-службе областного управления МВД.

Источник: Аргументы и факты

Ущерб от действий злоумышленников составил 1 915 000 рублей.

Полицейские установили, что группа действовала в период с ноября 2016 года по сентябрь 2017 года. Так, 51-летний чиновник подготовил и предоставил в администрацию фиктивные документы, подтверждающие право пользования и владения его сообщниками муниципальным жильем. После сообщники предоставляли в местное отделение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области заявление о регистрации права на недвижимое имущество с приложением подложного договора передачи жилья в собственность сообщников.

В регистрации перехода права собственности на дом мужчинам отказали, так как 51-летний экс-чиновник с помощниками не смогли собрать полный пакет необходимых документов.

«По местам работы и жительства фигурантов проведены обыски. Изъяты документы, подтверждающие противоправную деятельность участников группы», — сообщили в полиции.

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела. Полицейские ищут других участников группы.

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