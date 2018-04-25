Чиновника из Славска подозревают в присвоении муниципальных квартир

Полицейские установили, что группа действовала в период с ноября 2016 года по сентябрь 2017 года. Так, 51-летний чиновник подготовил и предоставил в администрацию фиктивные документы, подтверждающие право пользования и владения его сообщниками муниципальным жильем. После сообщники предоставляли в местное отделение Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Калининградской области заявление о регистрации права на недвижимое имущество с приложением подложного договора передачи жилья в собственность сообщников.