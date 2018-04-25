Количество жертв урагана в Москве увеличилось до двух

«Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь не удалось», — сказал собеседник агентства.

По его данным, к утру среды в больницах Москвы остается 11 пострадавших в результате урагана 21 апреля.

«Интерфакс» не располагает официальной информацией по этому поводу.

Как сообщалось, в результате штормового ветра в Москве в одной из больниц скончалась несовершеннолетняя девочка. Власти Москвы 24 апреля решили оказать помощь семье погибшей девочки в размере 1 млн рублей.