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11:04 (мск), источник: Интерфакс

Количество жертв урагана в Москве увеличилось до двух

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Еще один пострадавший 21 апреля в результате урагана в Москве скончался в одной из больниц, сообщил в среду «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.

«Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь не удалось», — сказал собеседник агентства.

По его данным, к утру среды в больницах Москвы остается 11 пострадавших в результате урагана 21 апреля.

«Интерфакс» не располагает официальной информацией по этому поводу.

Как сообщалось, в результате штормового ветра в Москве в одной из больниц скончалась несовершеннолетняя девочка. Власти Москвы 24 апреля решили оказать помощь семье погибшей девочки в размере 1 млн рублей.

Кроме того, пострадавшие, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях, получат выплаты в размере 500 тыс. рублей, в амбулаторных условиях — в размере 100 тыс. рублей.

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