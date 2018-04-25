Количество жертв урагана в Москве увеличилось до двух
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Еще один пострадавший 21 апреля в результате урагана в Москве скончался в одной из больниц, сообщил в среду «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU — Еще один пострадавший 21 апреля в результате урагана в Москве скончался в одной из больниц, сообщил в среду «Интерфаксу» источник, знакомый с ситуацией.
«Мужчина находился в крайне тяжелом состоянии, спасти его жизнь не удалось», — сказал собеседник агентства.
По его данным, к утру среды в больницах Москвы остается 11 пострадавших в результате урагана 21 апреля.
«Интерфакс» не располагает официальной информацией по этому поводу.
Как сообщалось, в результате штормового ветра в Москве в одной из больниц скончалась несовершеннолетняя девочка. Власти Москвы 24 апреля решили оказать помощь семье погибшей девочки в размере 1 млн рублей.
Кроме того, пострадавшие, которым была оказана медицинская помощь в стационарных условиях, получат выплаты в размере 500 тыс. рублей, в амбулаторных условиях — в размере 100 тыс. рублей.