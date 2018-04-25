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10:49 (мск), источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке обнаружили минометный снаряд

По странному стечению обстоятельств, мина валялась рядом с горящим авто.

Сегодня Владивосток отметился необычным ЧП. На улице Борисенко обнаружили минометный снаряд.

По информации очевидцев, опасную находку обнаружили совершенно случайно. Около часа дня возле Промышленного колледжа энергетики и связи загорелся микроавтобус Toyota Townace. На место незамедлительно прибыли пожарные. Во время тушения работники МЧС обнаружили возле места парковки подозрительный предмет. Это оказался завернутый в мешок минометный снаряд.

Место находки тут же оцепили. Найденную мину увезли с места ЧП сапёры — им предстоит уничтожить снаряд. Как боеприпас оказался на месте пожара, непонятно. Выяснением обстоятельств занимаются работники полиции.

Стоит отметить, что подобные находки — не редкость для Владивостока. Так, прошлой осенью на улице Нейбута местный житель обнаружил заряженный противотанковый гранатомёт. РПГ-18 «Муха» просто лежала в кустах. Как писала «КП"-Владивосток», оружие вывезли на специальный полигон и взорвали. В управлении МВД не смогли прокомментировать данное происшествие.

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