Во Владивостоке обнаружили минометный снаряд
По странному стечению обстоятельств, мина валялась рядом с горящим авто.
По странному стечению обстоятельств, мина валялась рядом с горящим авто.
Сегодня Владивосток отметился необычным ЧП. На улице Борисенко обнаружили минометный снаряд.
По информации очевидцев, опасную находку обнаружили совершенно случайно. Около часа дня возле Промышленного колледжа энергетики и связи загорелся микроавтобус Toyota Townace. На место незамедлительно прибыли пожарные. Во время тушения работники МЧС обнаружили возле места парковки подозрительный предмет. Это оказался завернутый в мешок минометный снаряд.
Место находки тут же оцепили. Найденную мину увезли с места ЧП сапёры — им предстоит уничтожить снаряд. Как боеприпас оказался на месте пожара, непонятно. Выяснением обстоятельств занимаются работники полиции.
Стоит отметить, что подобные находки — не редкость для Владивостока. Так, прошлой осенью на улице Нейбута местный житель обнаружил заряженный противотанковый гранатомёт. РПГ-18 «Муха» просто лежала в кустах. Как писала «КП"-Владивосток», оружие вывезли на специальный полигон и взорвали. В управлении МВД не смогли прокомментировать данное происшествие.