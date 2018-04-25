Во Владивостоке обнаружили минометный снаряд

Сегодня Владивосток отметился необычным ЧП. На улице Борисенко обнаружили минометный снаряд.

По информации очевидцев, опасную находку обнаружили совершенно случайно. Около часа дня возле Промышленного колледжа энергетики и связи загорелся микроавтобус Toyota Townace. На место незамедлительно прибыли пожарные. Во время тушения работники МЧС обнаружили возле места парковки подозрительный предмет. Это оказался завернутый в мешок минометный снаряд.

Место находки тут же оцепили. Найденную мину увезли с места ЧП сапёры — им предстоит уничтожить снаряд. Как боеприпас оказался на месте пожара, непонятно. Выяснением обстоятельств занимаются работники полиции.